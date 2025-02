Suspeita de envenenar e matar parentes com bolo é encontrada morta em prisão do Rio Grande do Sul

A suspeita de envenenar e matar três pessoas da família do marido no Rio Grande do Sul foi encontrada morta na cela onde estava presa. Deise Moura dos Anjos estava presa temporariamente desde o dia 5 de janeiro. Ela era suspeita de ter envenenado com arsênio um bolo de frutas cristalizadas. Em nota, a Polícia Penal informou apenas que ela foi encontrada sem sinais vitais.