Suspeito de atirar contra policiais é baleado e morto na zona leste de SP

Um suspeito de envolvimento no ataque a uma viatura da PM na última quarta-feira (7), em São Paulo, foi baleado durante uma operação no mesmo bairro onde ocorreu o atentado. Policiais da Rota, o batalhão de elite da corporação, foram acionados para uma ocorrência em uma residência em Cidade Tiradentes, na zona leste da capital. No local, o suspeito foi baleado, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi identificado como Edmilson Barreto de Oliveira, de 36 anos, que já tinha passagens pela polícia por crimes como homicídio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!