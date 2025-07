Suspeito de ser armeiro do PCC é preso com dois fuzis em casa, em Santos (SP)

Em Santos (SP), a polícia prendeu um homem suspeito de ser armeiro do PCC. Vinícius Lisboa Silva foi detido em casa. Com ele, os policiais apreenderam dois fuzis. Agentes também encontraram munição e uma prensa usada para montagem de armas. Ele é investigado por fazer a manutenção e adulteração do armamento da facção criminosa.



