Tarifa de 50% dos Estados Unidos contra Índia começa a valer

Já está em vigor a tarifa adicional dos Estados Unidos sobre os produtos importados da Índia. Com isso, o país se junta ao Brasil no topo da lista das nações mais taxadas pelo governo de Donald Trump. A medida contra a Índia é uma retaliação pela compra de petróleo russo. Produtos que antes eram taxados em 25% agora são taxados em 50%. A Índia, que atualmente é um dos principais parceiros comerciais dos EUA, sinalizou que considera a medida injusta e desproporcional. A nova tarifa coloca em risco bilhões de dólares em investimentos no mercado indiano. Setores como têxteis, joias e frutos do mar já enfrentam queda nas encomendas. Produtos como smartphones e medicamentos devem ficar de fora da cobrança. A Índia estuda reduzir a compra de petróleo russo para tentar aliviar as sanções.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!