Taxa de desemprego sobe e chega a 7% no primeiro trimestre de 2025

A taxa de desemprego subiu e atingiu 7% no primeiro trimestre de 2025. São 7,7 milhões de brasileiros fora do mercado de trabalho. Apesar da alta, esse é o menor índice para o período desde 2012. Segundo o Ministério do Trabalho, mais de 71 mil vagas de emprego foram criadas apenas em março. No acumulado do primeiro trimestre, o saldo foi de mais de 650 mil novos postos de trabalho com carteira assinada.



