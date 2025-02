Taxa de juros pode subir para 13,25% nesta quarta (29)

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (COPOM) se reunirá nesta quarta-feira (29) para definir a nova taxa básica de juros. A expectativa é de um aumento de 1 ponto percentual na Selic, elevando-a para 13,25% ao ano. Este será o quarto aumento consecutivo da taxa. Os resultados serão divulgados no fim do dia, e esta é a primeira reunião sob a presidência de Gabriel Galípolo.