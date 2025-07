Um temporal atingiu diversas cidades no Rio de Janeiro e no interior de São Paulo. Diversos alagamentos foram registrados em Campinas. Apesar dos estragos, não houve registro de feridos. No Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense foi a região que mais sofreu com a chuva.



