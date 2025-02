Temporal atinge São Paulo e coloca a cidade em estado de atenção para alagamentos

Um novo temporal atingiu São Paulo no início da tarde desta quinta-feira (30), colocando a cidade em estado de atenção para alagamentos mais uma vez. Não há informações de ocorrências graves, mas os bombeiros registraram 20 quedas de árvores. As regiões mais afetadas foram as das zonas oeste e norte da capital paulista. Esse é o mês de janeiro mais chuvoso dos últimos quatro anos.