Temporal causa destruição no oeste do Paraná

Um temporal atingiu o oeste do Paraná. Em Itaipulândia, uma indústria de mármore foi destruída. A cobertura da indústria foi arrancada pelo vento e caiu sobre outra empresa. O município de Santa Helena também sofreu com os efeitos do temporal. Postes foram derrubados e deixaram moradores sem eletricidade. Previsão indica que a região deve continuar recebendo chuvas até quinta (17).