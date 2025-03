Tendas atendem quem passar mal durante bloquinhos de Carnaval em SP

Tendas com médicos e bombeiros estarão em 20 locais para atender quem passar mal durante os blocos de Carnaval em São Paulo. A cidade vive sua quinta onda de calor, registrando a temperatura mais alta em março desde 1943, e o clima deve permanecer quente até o dia 9, com previsão de 33ºC nesta terça-feira 94). É importante redobrar os cuidados com a desidratação.



