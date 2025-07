Termina nesta segunda (21) prazo para aderir a acordo com INSS e receber dinheiro ainda esta semana

Termina nesta segunda (21) o prazo para os beneficiários do INSS, que tiveram descontos indevidos, aderirem ao plano de devolução do governo federal e receberem os pagamentos ainda nesta quinta (24). Não há uma data limite para os beneficiários aderirem ao plano do governo, mas quem se manifestar depois do prazo, que vence hoje, não vai receber nos primeiros lotes. O governo diz que vai atender cem mil pessoas por dia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!