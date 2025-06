Termômetros chegam a -8ºC no Sul do Brasil

A madrugada passada foi marcada por recorde de baixas temperaturas. Florianópolis (SC) registrou a temperatura mais baixa dos últimos 17 anos: -1ºC. Áreas de vegetação amanheceram cobertas de branco, por causa da geada. Na cidade de Urupema, no sudoeste do estado, os termômetros marcaram -8ºC. No Paraná, 29 municípios tiveram as menores temperaturas do ano. Em 19, os termômetros ficaram negativos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!