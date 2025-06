Terremoto de magnitude 6,4 atinge a região do Atacama, no Chile

Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a região do Atacama, no Chile. O abalo afetou o fornecimento de luz nas áreas atingidas. O terremoto também interrompeu a transmissão ao vivo de uma estação de rádio chilena. Funcionários e uma convidada que dava uma entrevista levaram um susto quando o estúdio começou a tremer. Não há relatos de feridos.



