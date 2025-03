Terremoto deixa mais de 150 mortos em Mianmar e na Tailândia

Subiu para mais de 150 o número de mortos em decorrência do terremoto que atingiu Mianmar e Tailândia, no sudeste da Ásia. O epicentro do terremoto, de magnitude 7.7 na escala Richter, atingiu o centro de Mianmar. Os tremores também foram sentidos em regiões da China. Um segundo terremoto de magnitude 6.4 na escala Richter atingiu a região logo em seguida. A junta militar que controla Mianmar já fez um apelo por ajuda humanitária da comunidade internacional e declarou estado de emergência em algumas regiões do país.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!