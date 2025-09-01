Logo R7.com
Terremoto deixa mortos e feridos no Afeganistão

Casas de barro e pedra desmoronaram em segundos

Boletim JR 24H|Do R7

Mais de 800 pessoas morreram e três mil ficaram feridas durante um terremoto no Afeganistão. O tremor, de magnitude seis na escala Richter, que vai até 10, atingiu a região de fronteira com o Paquistão. Moradores relataram que casas de barro e pedra desmoronaram em segundos. Autoridades alertam que o número de vítimas pode aumentar, já que várias aldeias permanecem isoladas.

