Terremoto deixa mortos e feridos no Afeganistão

Mais de 800 pessoas morreram e três mil ficaram feridas durante um terremoto no Afeganistão. O tremor, de magnitude seis na escala Richter, que vai até 10, atingiu a região de fronteira com o Paquistão. Moradores relataram que casas de barro e pedra desmoronaram em segundos. Autoridades alertam que o número de vítimas pode aumentar, já que várias aldeias permanecem isoladas.



