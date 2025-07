Terremoto na Rússia provoca tsunami nos EUA e Japão

A Rússia registrou nesta quarta-feira (30) o maior terremoto desde 1952. O abalo atingiu o extremo leste do país e provocou alertas de tsunami em outras regiões do Pacífico. O epicentro do tremor, de magnitude 8,8, foi localizado na Península de Kamchatka. As ondas chegaram a cinco metros, danificaram edifícios e deixaram feridos na região. No Japão, sirenes soaram em cidades de todo o litoral do Pacífico, e dezenas de milhares de pessoas foram orientadas a deixar suas casas. Todos os níveis de alerta no país já foram reduzidos. No Havaí, a guarda costeira dos EUA chegou a emitir ordem de evacuação, mas as ondas foram menores do que o previsto.



