Tiroteios aumentam 36% no primeiro semestre de 2025 no Rio, Recife e Salvador

No primeiro semestre deste ano, os tiroteios aumentaram 36% nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro , Recife e Salvador. O bairro de Vila Isabel, na zona norte da capital fluminense, registrou 66 tiroteios. A região metropolitana do Rio concentrou 57% dos 253 casos mapeados. No total das três regiões monitoradas pelo Instituto Fogo Cruzado, houve 108 mortes e 64 feridos.



