Torcedor do Palmeiras é preso suspeito de envolvimento em ataque contra torcida do Cruzeiro

Um torcedor do Palmeiras, suspeito de envolvimento em uma emboscada contra integrantes de uma torcida organizada do Cruzeiro, foi preso nesta quarta-feira (16), em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Leandro Maia Coelho, de 35 anos, foi localizado após uma denúncia anônima e detido por policiais militares. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto. O ataque aconteceu em outubro do ano passado, na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã (SP). Na ocasião, doze pessoas ficaram feridas e um dos torcedores, José Victor Miranda, de 30 anos, morreu após não resistir aos ferimentos.



