Torcedores do Santos se envolvem em confusão com a PM após empate na Vila Belmiro

O empate do Santos com o CRB foi sucedido por uma confusão entre torcedores e a Polícia Militar nos arredores da Vila Belmiro. Nas ruas de acesso ao estádio é possível ver a correria e o tumulto. O protesto contra o elenco e o presidente do clube começou ainda nas arquibancadas. Os torcedores ainda tentaram invadir o centro de imprensa do estádio.



