Trabalhadores vão receber quase R$ 13 bilhões em lucros do FGTS até agosto

Quase R$ 13 milhões relativos ao lucro do FGTS devem ser pagos a trabalhadores este ano. O total corresponde a 95% do resultado do fundo de garantia em 2024, que ficou em R$ 13,6 bilhões. 134 milhões de brasileiros serão beneficiados. Pela lei, o pagamento deve ser feito até o dia 31 de agosto, mas os depósitos devem começar ainda este mês. Para saber se vai receber, o trabalhador deve consultar a conta do FGTS. O dinheiro não poderá ser sacado, mas será somado ao saldo total do fundo de garantia do cidadão.



