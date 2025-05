Trabalhos de retirada de óleo de barco afundado no rio Caeté, no Pará, terminam nesta sexta (9)

Devem terminar nesta sexta-feira (9) os trabalhos de retirada do óleo do barco que afundou no rio Caeté, no Pará, no início da semana. Parte do óleo da embarcação vazou e atingiu o rio e a vegetação ao redor. A mancha de óleo já atingiu cerca de 11 km de extensão no rio. Os pescadores, que dependem do rio para o sustento, estão com medo que o vazamento tenha contaminado os peixes. Um gabinete de crise foi criado para acompanhar a situação. O objetivo é evitar mais vazamentos.



