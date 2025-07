Três em cada quatro brasileiros estão satisfeitos no emprego

Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas indica que 75% dos brasileiros estão satisfeitos ou muito satisfeitos com seus empregos. No entanto, metade dos entrevistados aponta o salário como a principal fonte de insatisfação. Outros 19% mencionam carga excessiva de trabalho e condições mentais no ambiente profissional como problemas significativos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!