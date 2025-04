Três pessoas morrem em acidente entre ônibus e carreta na BR-101, em Vitória (ES)

Três pessoas morreram em um acidente entre um ônibus e uma carreta na BR-101, em Vitória (ES). A carreta tombou e invadiu a outra pista. O ônibus não conseguiu parar e bateu de frente com ela. O motorista do ônibus e dois passageiros morreram no local. O motorista da carreta e os outros passageiros do ônibus foram socorridos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!