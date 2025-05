Três suspeitos são presos em operação da PF contra fraudes no INSS

Três suspeitos de envolvimento em um grupo que teria promovido fraudes no INSS foram presos nesta terça-feira (6). A operação da Polícia Federal contou com o apoio de agentes de inteligência do Ministério da Previdência Social. As prisões ocorreram em Minas Gerais. O grupo teria causado um prejuízo superior a R$ 11 milhões. As investigações indicam que dez idosos se passaram por 40 pessoas fictícias utilizando documentos falsos para cometer a fraude.



