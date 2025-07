Trump anuncia tarifas de 35% sobre as importações do Canadá

O presidente Donald Trump anunciou nesta quinta-feira (10) tarifas de 35%, desta vez sobre os produtos canadenses enviados aos Estados Unidos. A medida foi comunicada em uma carta enviada ao primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Uma das justificativas apresentadas por Trump é que a taxação seria uma retaliação à suposta facilitação, por parte do país, da entrada de fentanil nos Estados Unidos./ Assim como a tarifa de 50% imposta ao Brasil, a nova taxa sobre produtos canadenses passa a valer a partir do dia 1º de agosto.



