Trump é acertado por um microfone no rosto durante entrevista coletiva

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levou uma "microfonada" no rosto durante uma entrevista coletiva. Trump falava com os repórteres quando foi atingido, sem querer, por uma jornalista. Com bom humor, ele disse que o pequeno acidente seria a grande notícia da noite. A situação aconteceu antes de o presidente embarcar para a Flórida nesta sexta (14).



