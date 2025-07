Tubulação se rompe e provoca enxurrada e rachaduras no asfalto de rua na zona norte de São Paulo

Uma enxurrada provocada pelo rompimento de uma tubulação, na zona norte de São Paulo, alagou casas e provocou rachaduras no asfalto e em um dos imóveis atingidos. A enchente aconteceu durante a madrugada na Freguesia do Ó, bairro da zona norte da capital paulista. Com o rompimento da adutora, a grande quantidade de água formou um ‘rio de lama’, que invadiu casas e provocou alagamentos. O asfalto cedeu em alguns pontos da rua, que foi interditada pelos agentes da Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros informou que esteve no local após a queda de um muro. Ninguém ficou ferido, mas um dos imóveis atingidos ficou com algumas paredes rachadas.



