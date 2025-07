Turistas dos Estados Unidos movimentam mais de R$ 1 bilhão na economia do Rio de Janeiro

Uma pesquisa mostra que os turistas dos Estados Unidos já movimentaram mais de R$ 1 bilhão na economia do estado do Rio de Janeiro, só este ano. Com gasto médio, por pessoa, de quase R$ 9 mil e uma estadia média de 7 dias, os americanos têm o maior ticket médio de gasto entre todos os estrangeiros que visitam o Rio. Ao todo, o estado recebeu mais de um milhão de turistas estrangeiros no primeiro semestre, um crescimento de 51% em comparação com o mesmo período do ano passado. Argentinos e chilenos ainda são maioria e ocupam as primeiras posições, na frente dos americanos.



