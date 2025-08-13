Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Turquia registra mês de julho mais quente em 55 anos

Turquia e Espanha enfrentam altas temperaturas e incêndios florestais com vítimas fatais

Boletim JR 24H|Do R7

A Turquia registrou o mês de julho mais quente em 55 anos. As altas temperaturas e o clima seco fizeram com que o país enfrentasse vários incêndios florestais nas últimas semanas. 14 pessoas morreram. Mais de 2 mil moradores tiveram que abandonar as casas. A onda de calor também provoca incêndios florestais na Espanha. Na região da Galícia, o fogo consumiu uma área equivalente a 3.500 campos de futebol. Em três cantos, perto da capital Madri, um incêndio obrigou 180 famílias a deixarem as casas.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Espanha
  • Europa
  • Futebol
  • Incêndio
  • Onda de calor
  • PlayPlus
  • Turquia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.