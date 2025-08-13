Turquia registra mês de julho mais quente em 55 anos

A Turquia registrou o mês de julho mais quente em 55 anos. As altas temperaturas e o clima seco fizeram com que o país enfrentasse vários incêndios florestais nas últimas semanas. 14 pessoas morreram. Mais de 2 mil moradores tiveram que abandonar as casas. A onda de calor também provoca incêndios florestais na Espanha. Na região da Galícia, o fogo consumiu uma área equivalente a 3.500 campos de futebol. Em três cantos, perto da capital Madri, um incêndio obrigou 180 famílias a deixarem as casas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!