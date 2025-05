UE acusa o TikTok de violar normas do bloco sobre publicidade em plataformas digitais

A União Europeia acusou o TikTok de violar normas do bloco sobre publicidade em plataformas digitais. O relatório diz que o TikTok não divulga as informações necessárias sobre o conteúdo dos anúncios. Caso descumpra as regras, a empresa poderá ser multada em R$ 63 bilhões. A plataforma vai analisar o relatório antes de se pronunciar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!