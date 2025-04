Uma em cada três cidades brasileiras não tem sistema de proteção contra enchentes

Quase um ano após as enchentes no Rio Grande do Sul, o Brasil continua investindo menos do que o necessário para evitar novas tragédias. Pesquisa do Instituto Trata Brasil aponta que entre 2017 e 2023 foram aplicados cerca de R$ 10 bilhões anuais em sistemas de drenagem. Para prevenir futuros desastres relacionados a enchentes e deslizamentos, os investimentos deveriam ser superiores a R$ 22 bilhões anuais nos próximos oito anos. Atualmente, um terço dos municípios brasileiros não possui estrutura adequada para drenagem das águas pluviais.



