Universidade de São Paulo avalia impacto de tarifa dos EUA no Brasil

Um relatório divulgado pela Universidade de São Paulo avalia o impacto do tarifaço americano na exportação dos principais produtos brasileiros. Os pesquisadores avaliam que, se a tarifa de 50% entrar em vigor, haverá um desequilíbrio no mercado. O estudo explica que os Estados Unidos importam 80% do suco de laranja produzido aqui e que, atualmente, já existe uma taxa fixa, ou seja, a sobretaxa deixaria o produto muito caro, dando vantagem a outros países concorrentes. Mais cedo, o vice-presidente Geraldo Alckmin reforçou a necessidade de diálogo para resolver a crise.



