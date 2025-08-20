Universidades mal avaliadas no Enamed poderão sofrer penalidades a partir de 2026

As universidades que receberem notas baixas no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica poderão sofrer penalidades a partir do ano que vem. Cursos de medicina que tiverem nota um ou dois no Enamed podem ficar proibidos de oferecer novas vagas. Também podem ter novos contratos com financiamento estudantil suspensos e ficar de fora da seleção do programa Universidade para Todos. As medidas foram anunciadas nesta terça-feira (19) hoje pelos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Saúde, Alexandre Padilha. O Enamed é obrigatório para todos os estudantes de último ano de medicina no país.



