Universitário é baleado nas costas por PM da reserva no Rio de Janeiro

Igor Melo de Carvalho, universitário de 32 anos, foi baleado nas costas por um policial militar da reserva no Rio de Janeiro. Em depoimento, o agente disse que sua esposa tinha apontado Igor e o condutor da moto como responsáveis por roubar o seu celular. No entanto, câmeras de segurança do bar onde o estudante trabalha registraram a saída dele, duas horas depois do horário em que a mulher do policial afirma ter sido assaltada. O motociclista chegou a ser levado para uma penitenciária, e Igor também ficou sob custódia na unidade de saúde. No início da tarde, a justiça expediu a soltura dos dois. Igor passou por cirurgia e perdeu um rim. Ele segue internado em estado grave.



