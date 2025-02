Vacinas contra a dengue próximas ao vencimento serão disponibilizadas a pessoas fora do público-alvo

O Ministério da Saúde anunciou que as vacinas contra a dengue que estiverem próximas à data de vencimento poderão ser aplicadas em pessoas fora do público-alvo. As doses com prazo de dois meses de validade serão destinadas a crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade. Já as com até um mês de validade, serão disponibilizadas para pessoas de 4 a 59 anos. Atualmente, a campanha é restrita a jovens de 10 a 14 anos.



