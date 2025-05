Vândalos picham mural de Di Cavalcanti em São Paulo

Câmeras de segurança registraram o momento em que vândalos picharam o mural do artista Di Cavalcanti na fachada do Edifício Triângulo, projetado por Oscar Niemeyer, na região da Praça da Sé, em São Paulo. As imagens mostram um homem com boné vermelho iniciando a pichação e passando o spray para outro homem com boné preto. O painel, considerado patrimônio histórico e cultural da cidade, foi pichado pela quarta vez durante a Virada Cultural.



