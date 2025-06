Veja como será o funcionamento de bancos e agências do INSS no feriado prolongado

O feriado prolongado vai afetar o funcionamento de diversos serviços pelo Brasil. Os bancos fecham na quinta (19), mas operam normalmente na sexta-feira (20) onde não for feriado estadual ou municipal. As agências do INSS também não funcionarão tanto na quinta quanto na sexta; entretanto, serviços podem ser acessados pelo aplicativo Meu INSS.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!