Veja o que abre e o que fecha no feriado estadual em São Paulo

Nesta quarta-feira (9) é feriado em São Paulo para celebrar a Revolução Constitucionalista. Na Rua 25 de Março, os comerciantes começam a abrir as lojas às 8h. Serviços de saúde, como UPAs e hospitais, funcionam normalmente. O rodízio de veículos está suspenso, e transporte público opera com intervalos maiores. As agências bancárias permanecem fechadas.



