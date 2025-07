Velório de Preta Gil começa às 9h e será aberto ao público no Rio de Janeiro

O velório da cantora Preta Gil ocorre no Theatro Municipal do Rio de Janeiro das 9h às 13h desta sexta-feira (25). As ruas ao redor estão interditadas. Um cortejo até o cemitério está programado para as 15h, onde ocorrerá a cremação em cerimônia reservada. Preta Gil morreu no último domingo (20), aos 50 anos, durante tratamento contra câncer de intestino nos Estados Unidos.



