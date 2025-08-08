Vendas de Dia dos Pais devem crescer 4% em 2025

Ainda dá tempo de comprar o presente de Dia dos Pais, comemorado neste domingo (10). Em São Paulo, a expectativa é que o comércio fature até R$ 30 bilhões, quase 4% a mais que no ano passado. Eletrodomésticos e eletrônicos devem puxar o crescimento das vendas neste ano. Segundo a Fecomércio São Paulo, o setor terá alta de 6,2% em relação a 2024. Lojas de roupas, tecidos e calçados vêm na sequência, com crescimento de 4%. Já farmácias e perfumarias devem registrar alta de quase 2%. No total, as vendas de Dia dos Pais devem crescer 3,7%. Mas a conta também sobe para o consumidor: os presentes estão, em média, 3,4% mais caros.



