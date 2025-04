Vendas de Páscoa devem manter estabilidade em relação ao ano passado, diz pesquisa

Uma pesquisa da Associação Comercial de São Paulo estima que as vendas de Páscoa não devem aumentar em relação ao ano passado. A disparada no preço do cacau, aumento de produtos básicos nos supermercados, além do endividamento das famílias são fatores que contribuem para uma Páscoa com mais cautela do consumidor na hora de gastar. A aposta do comércio é nas lembrancinhas, como caixas de bombom e barras de chocolate.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!