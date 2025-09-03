Venezuela acusa os EUA de usarem inteligência artificial em vídeo de ataque à barco no Caribe

A Venezuela acusou os Estados Unidos de usarem inteligência artificial no vídeo de um ataque à um barco no Caribe. As imagens foram publicadas pelo próprio presidente norte-americano Donald Trump, que afirmou que a Marinha dos Estados Unidos havia abatido um barco venezuelano carregado com drogas. Segundo ele, 11 terroristas foram mortos. A declaração acontece um dia depois de Nicolás Maduro classificar a presença americana como a maior ameaça ao continente em um século.



