Ventos fortes atingem o litoral paulista até quinta-feira (4)
Autoridades aconselham evitar atividades náuticas durante esse período
A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta sobre a previsão de ventos fortes para o litoral do estado a partir desta terça-feira (2). As autoridades aconselham evitar atividades náuticas durante esse período. Além disso, é importante ter cuidado ao estacionar veículos próximos a árvores ou estruturas que possam ser frágeis. Motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar por pontes e viadutos expostos ao vento intenso. O alerta permanece válido até quinta-feira (4).
