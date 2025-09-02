Logo R7.com
Ventos fortes atingem o litoral paulista até quinta-feira (4)

Autoridades aconselham evitar atividades náuticas durante esse período

Boletim JR 24H|Do R7

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta sobre a previsão de ventos fortes para o litoral do estado a partir desta terça-feira (2). As autoridades aconselham evitar atividades náuticas durante esse período. Além disso, é importante ter cuidado ao estacionar veículos próximos a árvores ou estruturas que possam ser frágeis. Motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar por pontes e viadutos expostos ao vento intenso. O alerta permanece válido até quinta-feira (4).




