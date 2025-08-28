Vereadores de São Paulo aumentam multa por fios soltos em postes da cidade
Compensação financeira pela irregularidade passa de R$ 500 para R$ 50 mil por dia
A Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou um projeto que aumenta a multa por fios abandonados nos postes da cidade.
O novo valor é de R$ 50 mil por dia para cada quarteirão com irregularidade. As empresas serão notificadas antes da penalização caso não retirem os fios.
O projeto também prevê sanções contra pichações e colagem de cartazes.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas