Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Vereadores de São Paulo aumentam multa por fios soltos em postes da cidade

Compensação financeira pela irregularidade passa de R$ 500 para R$ 50 mil por dia

Boletim JR 24H|Do R7

A Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou um projeto que aumenta a multa por fios abandonados nos postes da cidade.

O novo valor é de R$ 50 mil por dia para cada quarteirão com irregularidade. As empresas serão notificadas antes da penalização caso não retirem os fios.

O projeto também prevê sanções contra pichações e colagem de cartazes.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Fortaleza (Cidade)
  • Novo
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)
  • São Paulo (time)
  • Vitória (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.