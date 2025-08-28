Vereadores de São Paulo aumentam multa por fios soltos em postes da cidade

A Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou um projeto que aumenta a multa por fios abandonados nos postes da cidade.



O novo valor é de R$ 50 mil por dia para cada quarteirão com irregularidade. As empresas serão notificadas antes da penalização caso não retirem os fios.



O projeto também prevê sanções contra pichações e colagem de cartazes.



