Vídeo revela confissão de Maicol sobre o assassinato da adolescente Vitória

Um vídeo gravado dentro da delegacia revela a confissão do assassino da adolescente Vitória, na Grande São Paulo. Nele, Maicol Santos admite que matou a jovem de 17 anos no início do mês, em Cajamar. O homem afirma ter enterrado o corpo em um local diferente de onde foi encontrado, e diz que não raspou o cabelo de Vitória. Segundo Maicol, a adolescente ameaçava contar à esposa dele sobre um suposto relacionamento entre os dois. Confira.



