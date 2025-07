Volume de drogas apreendidas no Aeroporto Internacional de São Paulo bate recorde

O volume de drogas apreendidas em 2025 no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, já supera o total de 2024. De janeiro até julho, foram encontrados mais de 2.300 quilos de entorpecentes. Nesta semana, três homens foram presos por tráfico de drogas no aeroporto. Na segunda-feira (21), foram presos um brasileiro com cápsulas de cocaína e um sueco com drogas em livros infantis. Na quarta-feira (23), a Polícia Federal prendeu um suspeito do Suriname, que tentava embarcar para o Catar com mais de três quilos de cocaína escondida no fundo falso de uma mala. As ações de fiscalização e busca de drogas são feitas com apoio de cães farejadores treinados para detectar entorpecentes.



