Fortes chuvas atingiram a cidade de São Paulo na tarde desta quarta-feira (26). As zonas oeste, norte e central de SP entram em estado de atenção para alagamentos. Na Barra Funda, a chuva foi intensa e houve queda de granizo. As marginais Pinheiros e Tietê também entraram em estado de atenção para alagamentos.



