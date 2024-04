O Ministério dos Portos e Aeroportos anunciou que o programa "Voa Brasil" será lançado ainda neste mês de abril. De acordo com a pasta, a ideia é que as passagens aéreas sejam oferecidas a R$200 por trecho. O lançamento estava previsto para janeiro de 2024, mas foi adiado. Ainda não há data oficial para o início. Mas os primeiros beneficiados serão aposentados do INSS e estudantes do ProUni. Ese público-alvo é composto por mais de 21 milhões de pessoas.