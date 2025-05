JR Business: CEO da IWG fala sobre mudanças no modelo de trabalho e ambientes híbridos

O mercado de trabalho passa por uma transformação, com empresas e profissionais priorizando o bem-estar sem abrir mão do desempenho e da produtividade. Presente há 30 anos no Brasil, o grupo IWG — referência em coworking — tem papel fundamental na criação de ambientes híbridos, alinhados às tendências mais atuais. No JR Business, o CEO da empresa, Thiago Alves, fala sobre as mudanças no modelo de trabalho e o crescimento da busca por espaços compartilhados.



