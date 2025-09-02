Logo R7.com
JR Business: Presidente-executiva da ABAL avalia os reflexos imediatos do tarifaço de Trump

Janaina Donas detalha como a indústria nacional está trabalhando para reduzir danos

JR Business

O setor de alumínio, um dos primeiros a serem atingidos pelas sobretaxas impostas por Donald Trump, prevê perdas superiores a R$ 1 bilhão em 2025. Somente no primeiro semestre, as exportações para os Estados Unidos recuaram aproximadamente 25%. No JR Business desta terça (2), a presidente da Associação Brasileira do Alumínio (ABAL), Janaina Donas, detalha os reflexos imediatos do tarifaço para a indústria nacional e apresenta as estratégias em estudo para reduzir os impactos da medida americana.

